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У Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини

Ілюстративне фото: у Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 24 жовтня, бійці Збройних сил України змогли збити два російські гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворожі гелікоптери були збиті в період з 13:00 до 13:30 у Бериславському районі Херсонської області підрозділами одеської та херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь".

Зазначимо, ЗСУ регулярно знищують ворожі Ка-52 на Херсонському напрямку. Так, учора, 24 жовтня, російський "Алігатор" був збитий з кулемета.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 жовтня в одному з районів Київської області знайшли уламки збитого іранського дрону-камікадзе "Шахед".

Також ми писали, що українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

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