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На Київщині знайшли уламки збитого "шахеда"

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Київська область, Понеділок 24 жовтня 2022 15:30
На Київщині знайшли уламки збитого "шахеда" Фото: уламки дрону-камікадзе у Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Ілона Свиридова

В одному з районів Київської області знайшли уламки збитого дрону-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, пошукова група Національної гвардії виявила уламки безпілотника, який збили Сили протиповітряної оборони під час чергової російської атаки.

"Частини дрону знаходилися поряд зі ставком. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили уламки. Постраждалих чи пошкоджень інфраструктури немає", - зазначив він і закликав мешканців Київської області користуватися укриттями під час повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше американська газета The New York Times повідомила, що Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе.

З початку осені українські сили збили понад 270 іранських дронів Shahed .

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