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У Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів, - МВС

Ілюстративне фото: у Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 50 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Зараз у Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно 3 тисячі громадян від російської навали", - розповів Єнін.

Він також зазначив, що в області вже працюють пересувні мобільні блокпости. При цьому слідчими Нацполіції було задокументовано 105 військових злочинів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові підтвердили звільнення селищ Архангельське та Велика Олександрівка, а також села Старосілля у Херсонській області.

Також ми писали, що прапор України був піднятий над селом Давидів Брід у Херсонській області.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниХерсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України