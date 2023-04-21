В Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум"

"Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною "владою" так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ частини тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

З 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала "голоси", вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в "бюлетенях".

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого "голосування", за що отримала "винагороду" у рублях. Жінку затримали після деокупації частини регіону.

Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.