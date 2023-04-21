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В Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум"

Фото: "Референдум" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Херсонської області допомагала окупантам проводити незаконний "референдум". Правоохоронці її виявили та затримали. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною "владою" так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ частини тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

З 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала "голоси", вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в "бюлетенях".

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого "голосування", за що отримала "винагороду" у рублях. Жінку затримали після деокупації частини регіону.

Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Херсонській області викрили та затримали чотирьох організаторів незаконного "референдуму". Зрадники погрожували людям катівнями.

Служба безпеки України повідомила про підозру п'яти колаборантам Херсонської області, які були чиновниками міськради й псевдоректори місцевих ВНЗ.

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