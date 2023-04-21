В Херсонской области задержали женщину, которая помогала РФ проводить "референдум"

Жительница Херсонской области помогала оккупантам проводить незаконный "референдум". Правоохранители ее обнаружили и задержали. Ее подозревают в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Она принимала участие в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ части временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
С 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с вооруженными военнослужащими РФ обходила дома жителей сел Кизомис и Гончарное Белозерской поселковой территориальной громады и собирала "голоса", требуя от них поставить нужную отметку в "бюллетенях".
После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования", за что получила "вознаграждение" в рублях. Женщина была задержана после деоккупации части региона.
Ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, что в Херсонской области разоблачили и задержали четырех организаторов незаконного "референдума". Предатели угрожали людям застенками.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.
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