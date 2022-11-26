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Під Херсоном поліція затримала трьох колаборантів, які працювали на окупантів

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Україна, Субота 26 листопада 2022 15:44
Під Херсоном поліція затримала трьох колаборантів, які працювали на окупантів Фото: Під Херсоном поліція затримала трьох колаборантів, які працювали на окупантів (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

" Під час проведення стабілізаційних заходів поліцейські встановили трьох жителів села, які співпрацювали з окупаційною владою та щомісяця отримували від них зарплатню від 10000 до 40000 російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають поліцейські, вдалося виявити та затримати наступних осіб:

  • "заступника голови" місцевої окупаційної влади;
  • "голови комунального господарства" села;
  • "відповідального за господарчі питання" окупаційної влади.

Правоохоронці повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Херсоні поплічника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.

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