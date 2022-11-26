Під Херсоном поліція затримала трьох колаборантів, які працювали на окупантів

Правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

" Під час проведення стабілізаційних заходів поліцейські встановили трьох жителів села, які співпрацювали з окупаційною владою та щомісяця отримували від них зарплатню від 10000 до 40000 російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають поліцейські, вдалося виявити та затримати наступних осіб:

"заступника голови" місцевої окупаційної влади;

"голови комунального господарства" села;

"відповідального за господарчі питання" окупаційної влади.

Правоохоронці повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності.