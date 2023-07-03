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В Херсонской области под видом добровольцев орудовала банда (видео задержания)

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Херсонская область, Понедельник 03 июля 2023 20:05
В Херсонской области под видом добровольцев орудовала банда (видео задержания) Фото: в Херсонской области задержали организованную группу, которая занималась разбоем (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Они запугивали и пытали местных жителей, а также совершать разбойные нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, участники группы совершали разбойные нападения на жилье граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом.

В частности, один из потерпевших преступники удерживали против воли в домовладении в селе Станислав. Впоследствии у мужчину бросили гранаты, от чего тот получил осколочные ранения.

Во время обысков у фигурантов было изъято около 27 единиц разного вида оружия, более 3500 патронов, а также средства связи, технику, записи, документы, два транспортных средства, похищенное имущество пострадавших.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Организатор и другие сообщники уведомлены о подозрении в совершении преступлений.

Суд избрал им меры пресечения: шесть участников группировки помещены в условия следственного изолятора, еще шесть находятся под круглосуточным домашним арестом. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Днепре преступную банду. Участники группировки похищали и терроризировали местных жителей.

Также в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминального круга региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей. Злоумышленником является неоднократно осужденный криминальный авторитет - так называемый "смотрящий" за Кривым Рогом.

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Херсонская область Организованная преступная группировка полиция
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