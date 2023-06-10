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У Херсонській області ввели обмеження на користування водою з Дніпра

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Субота 10 червня 2023 23:24
У Херсонській області ввели обмеження на користування водою з Дніпра Фото: У Херсонській області ввели обмеження на користування водою з Дніпра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області ввели заборону на користування водою з акваторії річки Дніпро. Рішення ухвалено у зв'язку з надзвичайною ситуацією внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Штабу про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами в Telegram.

Він зазначив, що значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплення.

"Як наслідок - води мають високий ступінь забруднення. На території Херсонської МТГ діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ", - заявив Мрочко.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив російськими Каховською ГЕС призвів до екоциду. Крім цього, внаслідок підриву греблі виявилися затопленими населені пункти. Також під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши ГЕС, завдали збитків навколишньому середовищу на 55 млрд гривень.

Також після підриву греблі розпочався масовий мор риби. Мешканцям затоплених населених пунктів заборонили ловити рибу. МОЗ закликає пити лише бутильовану воду або кип'ятити її перед вживанням, навіть для миття фруктів та овочів.

Більше про те, які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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