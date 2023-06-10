В Херсонской области ввели ограничение на пользование водой из Днепра

В Херсонской области ввели запрет на пользование водой из акватории реки Днепр. Решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Telegram .

Он отметил, что значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской общины подверглись подтоплению.

"Как следствие - воды имеют высокую степень загрязнения. На территории Херсонской МТГ действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ", - заявил Мрочко.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими Каховской ГЭС привел к экоциду. Помимо этого, в результате подрыва дамбы оказались затопленными населенные пункты. Также под водой оказались 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав ГЭС, нанесли ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен.

Также после подрыва дамбы начался массовый мор рыбы. Жителям затопленных населенных пунктов запретили ловить рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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