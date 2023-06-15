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У Херсонській області впіймали колаборантів, які планували "сховатись" у лавах Нацгвардії

Фото: у Херсонській області впіймали колаборантів, які планували "сховатись" у лавах Нацгвардії (facebook.com/securserukraine)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясували слідчі, один із фігурантів навіть мобілізувався до лав Національної гвардії щоб "заховатися" від СБУ. Однак співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Повідомляється, що колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. Вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми у період окупації міста. Там їх було призначено "молодшими інспекторами" захопленої на той час "Північної виправної колонії №90".

За даними СБУ, у цій установі росіяни масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Колаборанти мали охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Коли відбувалось звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя. Пізніше один з них переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ у Миколаївській області і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

Під час проведення обшуків за місцями проживання у затриманих виявлено "посвідчення" окупаційного органу РФ і фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила в Херсоні чиновника-колаборанта, який працював на росіян під час окупації.

Тим часом зрадника з Черкаської області, який здавав позиції протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників, було засуджено до 15 років в'язниці.

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Нацгвардія