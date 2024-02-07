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В Херсонській області внаслідок обстрілів троє постраждалих, двоє з них у тяжкому стані

Фото: в Херсонській області внаслідок обстрілів троє постраждалих, двоє з них у тяжкому стані (t.me/phogovua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували населені пункти Херсонського району. Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

Ворог завдав ударів по селах Токарівка й Молодіжне, а також селищу Зеленівка. Внаслідок обстрілу троє цивільних отримали поранення: чоловіки 56 й 62 років, а також 47-річна жінка.

"Усіх їх доставлено у лікарню. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані, жінка - середньому", - пише пресслужба.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

 

Фото: в Херсонській області внаслідок обстрілів троє постраждалих, двоє з них у тяжкому стані (t.me/phogovua)

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 6 лютого, росіяни здійснили 37 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 150 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По Херсону "прилетіло" 32 снаряди. 

Ворог поцілив: 

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • підприємство та гаражний кооператив у Херсоні; птахофабрику та магазин у Херсонському районі; агропідприємство у Бериславському районі.

Внаслідок ударів є загиблий, також троє отримали поранення. 

 

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Війна в Україні