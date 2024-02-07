Ворог завдав ударів по селах Токарівка й Молодіжне, а також селищу Зеленівка. Внаслідок обстрілу троє цивільних отримали поранення: чоловіки 56 й 62 років, а також 47-річна жінка.

"Усіх їх доставлено у лікарню. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані, жінка - середньому", - пише пресслужба.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: в Херсонській області внаслідок обстрілів троє постраждалих, двоє з них у тяжкому стані (t.me/phogovua)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 6 лютого, росіяни здійснили 37 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 150 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По Херсону "прилетіло" 32 снаряди.

Ворог поцілив:

у житлові квартали населених пунктів області;

підприємство та гаражний кооператив у Херсоні; птахофабрику та магазин у Херсонському районі; агропідприємство у Бериславському районі.

Внаслідок ударів є загиблий, також троє отримали поранення.