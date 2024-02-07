RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии

Фото: в Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии (t.me/phogovua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали населенные пункты Херсонского района. В результате ударов три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

Враг нанес удары по селам Токаревка и Молодежное, а также поселку Зеленовка. В результате обстрелов трое гражданских получили ранения: мужчины 56 и 62 лет, а также 47-летняя женщина.

"Все они доставлены в больницу. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, женщина - среднем", - пишет пресс-служба.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

 

Фото: в Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 6 февраля, россияне совершили 37 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 150 снарядов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Враг попал 

  • в жилые кварталы населенных пунктов области;
  • предприятие и гаражный кооператив в Херсоне; птицефабрику и магазин в Херсонском районе; агропредприятие в Бериславском районе.

В результате ударов есть погибший, также трое получили ранения.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине