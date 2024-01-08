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У Херсонській області виявили "заступницю голови виборчкому РФ". Її відправили в СІЗО

Архівне фото: У Херсонській області виявили "заступницю голови виборчкому РФ" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Фігуранткою є мешканка села Борозенське Бериславського району, яка після захоплення населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з агресором.

За це російські загарбники призначили її "заступницею голови виборчої комісії РФ" на території громади.

"Перебуваючи на цій "посаді", колаборантка організовувала масово-агітаційні заходи на підтримку фейкового плебісциту з "приєднання" регіону до Росії", - додали в СБУ.

Жінка тиснула на місцевих жителів

Вона разом зі своїми спільниками розміщувала у "виборчкомі" та громадських місцях пропагандистські листівки із символікою країни-агресора.

Також фігурантка готувала списки місцевих мешканців для їхнього примусового залучення до зрежисованого голосування, щоб створити видимість максимальної явки громадян на фейковому заході.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, зловмисниця вимагала від людей ставити "потрібні" позначки в незаконних бюлетенях для масштабної фальсифікації підсумків псевдореферендуму.

Їй загрожує 10 років в'язниці

Після звільнення Херсона колабораціоністка залишилася на правобережжі регіону, де намагалася бути "непомітною", і таким чином уникнути правосуддя.

Утім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та затримали. На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно мешканку Херсона засудили до п'яти років в'язниці за проведення незаконного "референдуму" минулого року.

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