В Херсонской области обнаружили "замглавы избиркома РФ". Ее отправили в СИЗО

Детали дела

Фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

За это российские захватчики назначили ее "заместителем председателя избирательной комиссии РФ" на территории общины.

"Находясь на этой "должности", коллаборантка организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России", - добавили в СБУ.

Женщина давила на местных жителей

Она вместе со своими сообщниками размещала в "избиркоме" и общественных местах пропагандистские листовки с символикой страны-агрессора.

Также фигурантка готовила списки местных жителей для их принудительного привлечения к срежиссированному голосованию, чтобы создать видимость максимальной явки граждан на фейковом мероприятии.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.

Ей грозит 10 лет тюрьмы

После освобождения Херсона коллаборантка осталась на правобережье региона, где пыталась быть "незаметной", и таким образом избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств ей сообщили о подозрении по факту коллаборационистской деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно жительницу Херсона приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение незаконного "референдума" в прошлом году.