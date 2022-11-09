UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області українські захисники влучили у кафе, де обідали росіяни

Ілюстративне фото: у Херсонській області українські партизани влучили у кафе, де обідали росіяни (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за наведенням руху опору влучили у кафе в Зеленівці Херсонської області, де обідали російські окупанти та неподалік окопувались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти окопувались неподалік від самого кафе.

Раніше повідомлялося, що росіяни повністю залишили Херсонську ОДА.

Зазначимо, що окупований Херсон, ймовірно, дедалі ближче до визволення - росіяни вже знімають прапори та блокпости. РБК-Україна зібрала інформацію про те, що відбувається у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України