В Херсонській області українські захисники влучили у кафе, де обідали росіяни

"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти окопувались неподалік від самого кафе.

Раніше повідомлялося, що росіяни повністю залишили Херсонську ОДА.

Зазначимо, що окупований Херсон, ймовірно, дедалі ближче до визволення - росіяни вже знімають прапори та блокпости. РБК-Україна зібрала інформацію про те, що відбувається у місті.

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