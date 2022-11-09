В Херсонской области украинские защитники попали в кафе, где обедали россияне

"В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окапывались. Люди говорят, что такого еще не было - позабрасывало их на деревья", - отметил он.

По словам Хланя, оккупанты окапывались неподалеку от самого кафе.

Ранее сообщалось, что россияне полностью покинули Херсонскую ОГА.

Отметим, что оккупированный Херсон, вероятно, все ближе к освобождению - россияне уже снимают флаги и блокпосты. РБК-Украина собрало информацию о том, что происходит в городе.

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