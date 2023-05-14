У Херсонській області українські військові знищили три безпілотники РФ

"14 травня в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російські безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські військові ліквідували два розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та один безпілотник типу ZALA.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

У ніч проти 14 травня росіяни вдарили по Тернополі, внаслідок атаки руйнування.

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