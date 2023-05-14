В Херсонской области украинские военные уничтожили три беспилотника РФ

"14 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено три российских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В частности, украинские военные ликвидировали два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и один беспилотник типа ZALA.

Напомним, этой ночью силы ПВО сбили 25 вражеских беспилотников разных типов, среди них 18 дронов-камикадзе. Также ВСУ уничтожили три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

В ночь на 14 мая россияне ударили по Тернополю, в результате атаки разрушения.

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