UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області тракторист підірвався на російській міні

Фото: в Херсонській області тракторист підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Неподалік від села Дмитренко Херсонської області тракторист підірвався на ворожій міні. Чоловік відбувся подряпинами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Як пише Літвінов, інцидент стався під час виконання польових робіт.

"Через детонацію трактор згорів, дивом чоловік відбувся подряпинами. Йому надали медичну допомогу та відпустили", - додає голова РДА.

Літвінов зауважив, що в Херсонській області залишається високою мінна небезпека. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні на міні також підірвався ще один трактор в Рівненській області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація