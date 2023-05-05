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В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине

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Херсонская область, Пятница 05 мая 2023 19:21
В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области тракторист подорвался на российской мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Бериславском районе Херсонской области при проведении полевых работ трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщается, событие произошло в селе Максима Горького Новорайской общины. Во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку.

Из-за подрыва на мине 30-летний мужчина получил ранения. В медучреждение его доставили военные, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

"В очередной раз напоминаем, что минная опасность у Херсонской области остается чрезвычайно высокой! Территории, которые еще не обследовали саперы, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Больше взрывчатки - в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог", - отметили в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 4 мая в Изюмском районе в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

В тот же день трактор, обрабатывавший поле на окраинах Чернигова, подорвался на мине.

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