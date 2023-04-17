В Херсонской области трактор подорвался на российской мине

В Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Событие случилось в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку", - говорится в сообщении.

В результате подрыва мужчина получил ранение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

"В очередной раз напоминаем, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой! Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест - полей, лесов, побережья водоемов, обочины дорог - недопустимы", - подчеркнули в ОВА.