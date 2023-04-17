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В Херсонской области трактор подорвался на российской мине

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Херсонская область, Понедельник 17 апреля 2023 19:02
В Херсонской области трактор подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области трактор подорвался на российской мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Событие случилось в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку", - говорится в сообщении.

В результате подрыва мужчина получил ранение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

"В очередной раз напоминаем, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой! Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест - полей, лесов, побережья водоемов, обочины дорог - недопустимы", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

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