У Херсонській області сьогодні збито російський Су-25

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.

Як писало РБК-Україна російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.

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