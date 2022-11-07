В Херсонской области сегодня сбит российский Су-25

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.

Как писало РБК-Украина, российский захватчик в перехваченной украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.

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