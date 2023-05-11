В Херсонській області сили ППО знищили ворожий "Орлан-10"

В Херсонській області українські воїни "приземлили" ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Південь".
"11 травня 2023 року, в Херсонській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі, бійці Національної гвардії збили російський розвідувальний БПЛА в небі над Дніпропетровською областю. Воїни показали фотографії "приземленого" безпілотника.
Також цієї ж ночі наші воїни збили іранський "Шахед" окупантів в районі Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.