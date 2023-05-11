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В Херсонской области силы ПВО уничтожили вражеский "Орлан-10"

Фото: иллюстрированное изображение (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области украинские воины "приземлили" вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у воздушного командования "Юг".

"11 мая 2023 года, в Херсонской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью бойцы Национальной гвардии сбили российский разведывательный БПЛА в небе над Днепропетровской областью. Воины показали фотографии "приземленного" беспилотника.

Также этой же ночью наши воины сбили иранский "Шахед" оккупантов в районе Запорожья.

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