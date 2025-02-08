У Херсонській області росіяни скинули вибухівку на хлопця. Поліція евакуювала його

"У Херсонській області поліцейські евакуювали з прифронтового міста хлопця, пораненого внаслідок атаки російського безпілотника", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнили, що через ворожу атаку чоловік отримав вибухову травму, а також численні уламкові поранення рук та ніг внаслідок скиду вибухівки окупантами.

"На щастя, небайдужа місцева жителька відтягла пораненого з вулиці до себе додому й викликала поліцейських", - додали у міністерстві.