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В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на парня. Полиция эвакуировала его

Фото: мужчина получил ранения рук и ног (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты используя дрон, сбросили взрывчатку на парня в Херсонской области. Полицейские его эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"В Херсонской области полицейские эвакуировали из прифронтового города парня, раненого в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.

 

В МВД уточнили, что из-за вражеской атаки мужчина получил взрывную травму, а также многочисленные осколочные ранения рук и ног в результате сброса взрывчатки оккупантами.

"К счастью, неравнодушная местная жительница оттащила раненого с улицы к себе домой и вызвала полицейских", - добавили в министерстве.

Напомним, что в конце прошлой недели, 2 февраля, российские оккупанты сбросили взрывчатку на люк маршрутки в Херсоне, после чего возник пожар. Инцидент произошел в Днепровском районе. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе два ребенка.

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