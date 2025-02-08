В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на парня. Полиция эвакуировала его

"В Херсонской области полицейские эвакуировали из прифронтового города парня, раненого в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что из-за вражеской атаки мужчина получил взрывную травму, а также многочисленные осколочные ранения рук и ног в результате сброса взрывчатки оккупантами.

"К счастью, неравнодушная местная жительница оттащила раненого с улицы к себе домой и вызвала полицейских", - добавили в министерстве.