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В Херсонській області росіяни проводять масові обшуки будинків, - Генштаб

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Субота 29 квітня 2023 07:15
В Херсонській області росіяни проводять масові обшуки будинків, - Генштаб Фото: росіяни обшукують оселі жителів Херсонської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

А в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в одну з лікарень Херсонської області привезли велику кількість важкопоранених російських військових.

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Генштаб ВСУ Херсонська область
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