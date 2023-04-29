В Херсонской области россияне проводят массовые обыски домов, - Генштаб
Фото: россияне обыскивают дома жителей Херсонской области (GettyImages)
На оккупированных территориях Херсонской области захватчики ужесточили фильтрационные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, имеющим симкарты украинских операторов.
А в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в одну из больниц Херсонской области привезли большое количество тяжелораненых российских военных.
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