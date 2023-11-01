У Херсонській області росіяни переодягаються у цивільних. Що означає цей "хід конем"

Так, на території лівого берега Дніпра Херсонської області російські військовослужбовці все частіше з'являються в цивільному одязі замість камуфляжу.

"При цьому їх легко ідентифікувати за зброєю або військовим рюкзаком. Вони часто пересуваються групами по 4-8 осіб разом зі старшими", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в "Атеші", одна з причин такого рішення - страх перед місцевим населенням.

"Місцеві активно моніторять пересування окупантів та розміщення військових об'єктів, що відіграло ключову роль у прийнятті командуванням такого рішення", - констатують партизани.

Ситуація на південному фронті

На початку жовтня в ISW зазначали, що російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім цього, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

У свою чергу, ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

Днями стало відомо, що Міноборони РФ змінило командувача на Херсонського напрямку. Ним став генерал-полковник Михайло Теплинський.