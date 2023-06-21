В Херсонській області росіяни панікують через контрнаступ ЗСУ, - Генштаб

Серед росіян та їх прихильників на окупованих територіях ширяться панічні настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України", - повідомили там.

Так, у Геніченську Херсонської області окупанти розсилають колаборантам SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що викликає у них панічні настрої, зазначили у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ

Останніми днями контрнаступ ЗСУ перейшов в активну фазу, було звільнено низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. В Інституті вивчення війни повідомляють, що наступальні дії відбуваються по всій лінії фронту.

Однак як пише Reuters, наразі задіяно тільки 3 з 12 підготовлених бригад, що свідчить про те, що основний удар буде нанесено пізніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.