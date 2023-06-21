В Херсонской области россияне паникуют из-за контрнаступления ВСУ, - Генштаб

Среди россиян и их поклонников на оккупированных территориях распространяются панические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины", - сообщили там.

Так, в Гениченске Херсонской области оккупанты рассылают коллаборантам SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что вызывает у них панические настроения, отметили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ

В последние дни контрнаступление ВСУ перешло в активную фазу, был уволен ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях . В Институте изучения войны сообщают, что наступательные действия совершаются по всей линии фронта.

Однако, как пишет Reuters, сейчас задействовано только 3 из 12 подготовленных бригад , что свидетельствует о том, что основной удар будет нанесен позже.

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