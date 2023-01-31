UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату

Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по церкві Московського патріархату в місті Олешки Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олешківського міського голови Євгена Рищука.

"Сьогодні, в місті Олешки, окупанти обстріляли церкву ПЦМП. До речі саме в цій церкві відспівували Журавко та його водія", - пише Рищук.

Варто відзначити, що Олексій Журавко - колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант. Зрадник загинув під час ракетного удару по Херсону ще 25 вересня.

Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (t.me/evhen_rischuk)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 30 січня російські окупанти двічі відкрили вогонь по Херсону. Внаслідок обстрілів є руйнування, також було пошкоджено будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область