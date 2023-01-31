Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олешківського міського голови Євгена Рищука.

"Сьогодні, в місті Олешки, окупанти обстріляли церкву ПЦМП. До речі саме в цій церкві відспівували Журавко та його водія", - пише Рищук.

Варто відзначити, що Олексій Журавко - колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант. Зрадник загинув під час ракетного удару по Херсону ще 25 вересня.

Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (t.me/evhen_rischuk)