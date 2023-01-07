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В Херсонській області повернули світло третині деокупованих населених пунктів

Фото: в Херсонській області повернули світло третині деокупованих населених пунктів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області повернули електроенергію 78 населеним пунктам з 228 деокупованих на правобережжі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

Як пояснив Янушевич, роботи з відновлення електропостачання просуваються повільно через те, що росіяни під час своєї втечі знищили високовольтні лінії передач й трансформаторні підстанції.

"В Херсоні понад 90% заживлено, навіть вдалося заживити мікрорайон Острів, який потерпає від щоденних обстрілів. 6 січня працювали електрики на лініях, які подають електроенергію до Любимівки, Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава та Благодатного", - пояснив Янушевич.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом дня в Україні може зрости рівень споживання електроенергії через посилення похолодання.

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