В Херсонской области вернули свет трети деоккупированных населенных пунктов

В Херсонской области вернули электроэнергию 78 населенным пунктам из 228 деоккупированных на правобережье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

Как пояснил Янушевич, работы по восстановлению электроснабжения продвигаются медленно из-за того, что россияне во время своего бегства уничтожили высоковольтные линии передач и трансформаторные подстанции.

"В Херсоне более 90% запитано, даже удалось запитать микрорайон Остров, который страдает от ежедневных обстрелов. 6 января работали электрики на линиях, которые подают электроэнергию в Любимовку, Высокополье, Большую Александровку, Берислав и Благодатное", - пояснил Янушевич.