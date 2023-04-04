У Херсонській області поліція виявила тіла трьох людей, які загинули через обстріли РФ

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у с. П’ятихатки на території кількох домоволодінь поліцейські виявили поховання трьох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про 80-річну жінку, 59-річного та 43-річного чоловіків. Встановлено, що всі загинули у жовтні-листопаді минулого року внаслідок обстрілів населеного пункту військами РФ.

"Односельці поховали загиблих у них на подвір’ях. Наразі тривають розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у поліції.