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У Херсонській області поліція виявила тіла трьох людей, які загинули через обстріли РФ

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П’ятихатки, Вівторок 04 квітня 2023 16:00
У Херсонській області поліція виявила тіла трьох людей, які загинули через обстріли РФ Фото: У Херсонській області поліція виявила тіла трьох людей, які загинули через обстріли РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у с. П’ятихатки на території кількох домоволодінь поліцейські виявили поховання трьох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про 80-річну жінку, 59-річного та 43-річного чоловіків. Встановлено, що всі загинули у жовтні-листопаді минулого року внаслідок обстрілів населеного пункту військами РФ.

"Односельці поховали загиблих у них на подвір’ях. Наразі тривають розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у поліції.

Нагадаємо, що у Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів військових РФ.

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

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