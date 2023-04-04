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В Херсонской области полиция обнаружила тела трех человек, погибших из-за обстрелов РФ

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Пятихатки, Вторник 04 апреля 2023 16:00
В Херсонской области полиция обнаружила тела трех человек, погибших из-за обстрелов РФ Фото: В Херсонской области полиция обнаружила тела трех человек, погибших из-за обстрелов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"При проведении стабилизационных мероприятий в с. Пятихатки на территории нескольких домовладений полицейские обнаружили захоронение трех местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 80-летней женщине, 59-летнем и 43-летнем мужчине. Установлено, что все погибли в октябре-ноябре прошлого года в результате обстрелов населенного пункта войсками РФ.

"Односельчане похоронили погибших у них во дворах. Сейчас продолжаются расследования по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в полиции.

Напомним, что в Харьковской области полицейские обнаружили тела двух человек, погибших от обстрелов военных РФ.

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

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