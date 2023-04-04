В Херсонской области полиция обнаружила тела трех человек, погибших из-за обстрелов РФ

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"При проведении стабилизационных мероприятий в с. Пятихатки на территории нескольких домовладений полицейские обнаружили захоронение трех местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 80-летней женщине, 59-летнем и 43-летнем мужчине. Установлено, что все погибли в октябре-ноябре прошлого года в результате обстрелов населенного пункта войсками РФ.

"Односельчане похоронили погибших у них во дворах. Сейчас продолжаются расследования по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в полиции.