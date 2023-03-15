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В Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас: є поранений

Фото: в Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області на російській вибухівці підірвалися чоловік.Він отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"НП сталася у Станіславській громаді. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що через вибух поранення дістав мирний житель області.

"Жителі Херсонської області, вкотре нагадуємо про важливість дотримання правил мінної безпеки", - зазначили в ОВА.

У відомстві також нагадали наступні правила:

  • не потрібно відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які ще не обстежили сапери Там можуть залишатися розтяжки, міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети;
  • якщо ви побачили вибухівку, в жодному разі не чіпайте її. Відійдіть на безпечну відстань та покличте рятувальників або правоохоронців.

Як повідомлялось, у селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС.

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Херсонська область