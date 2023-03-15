В Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас: є поранений

"НП сталася у Станіславській громаді. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що через вибух поранення дістав мирний житель області.

"Жителі Херсонської області, вкотре нагадуємо про важливість дотримання правил мінної безпеки", - зазначили в ОВА.

У відомстві також нагадали наступні правила: