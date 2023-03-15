В Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас: есть раненый

В Херсонской области на российской взрывчатке взорвались мужчина. Он получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"ЧП произошло в Станиславской общине. Там во время проведения посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что из-за взрыва ранения получил мирный житель области.
"Жители Херсонской области, еще раз напоминаем о важности соблюдения правил минной безопасности", - отметили в ОВА.
В ведомстве также напомнили следующие правила:
Как сообщалось, в селе Посад-Покровское в Херсонской области подорвались на российской мине четверо пиротехников ГСЧС.
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