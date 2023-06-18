UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області планують відновити газопостачання після потопу: названо дату

Фото: в Херсонській області повернуть постачання газу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За тиждень в Херсонській області розпочнеться подача газу. Зараз співробітники газової служби приводять обладнання до ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені", - повідомив Прокудін.

За словами очільника Херсонської ОВА, попри те, що рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки.

"Фахівці газової служби приводять до ладу обладнання, тестують будинкові мережі. Прогнозують, що 26 червня розпочнеться подача газу", - повідомив він.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії,- російський підрив Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

Станом на зараз, за словами ДСНС, підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазХерсонська область