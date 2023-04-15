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У Херсонській області хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета та отримав поранення

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Субота 15 квітня 2023 21:10
У Херсонській області хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета та отримав поранення Ілюстративне фото: у Херсонській області хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета та отримав поранення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області хлопець знайшов гранатомет. Він випадково вистрілив зі зброї та отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Як зазначають у відомстві, інцидент стався у селі Петропавлівка.

"18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет і приніс його додому. Він вирішив ближче розглянути знахідку і випадково вистрілив зі зброї", - сказано в повідомленні ОВА.

Внаслідок інциденту він отримав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Постраждалого госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

В ОВА наголошують, що про знахідку зброї, вибухівки чи боєприпасів необхідно повідомити військових, правоохоронців чи рятувальників. Чіпати знайдене озброєння заборонено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на міні підірвався мирний житель.

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