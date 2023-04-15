В Херсонской области подросток выстрелил из найденного гранатомета и получил ранения
В Херсонской области парень нашел гранатомет. Он случайно выстрелил из оружия и получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел в селе Петропавловка.
"18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", - сказано в сообщении ОВА.
В результате инцидента он получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Пострадавшего госпитализировали и предоставляют всю необходимую помощь.
В ОВА подчеркивают, что о находке оружия, взрывчатки или боеприпасов необходимо сообщить военным, правоохранителям или спасателям. Трогать найденное вооружение запрещено.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на мине подорвался мирный житель.
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