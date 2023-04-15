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В Херсонской области подросток выстрелил из найденного гранатомета и получил ранения

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Суббота 15 апреля 2023 21:10
В Херсонской области подросток выстрелил из найденного гранатомета и получил ранения Иллюстративное фото: в Херсонской области подросток выстрелил из найденного гранатомета и получил ранения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области парень нашел гранатомет. Он случайно выстрелил из оружия и получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел в селе Петропавловка.

"18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", - сказано в сообщении ОВА.

В результате инцидента он получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Пострадавшего госпитализировали и предоставляют всю необходимую помощь.

В ОВА подчеркивают, что о находке оружия, взрывчатки или боеприпасов необходимо сообщить военным, правоохранителям или спасателям. Трогать найденное вооружение запрещено.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на мине подорвался мирный житель.

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