ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 22 декабря 2022 15:45
В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань Фото: в Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы (иллюстрация / pixabay-com)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 22 декабря, в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"По предварительной информации, коллаборант, которого взорвало в Каховке в районе "девушки в шинеле" (памятник - ред.), - это "Шнырь" (прозвище коллаборанта Андрея Штепы - ред)", - написал Хлань.

Стоит отметить, что оккупанты в Telegram-каналах подтверждают смерть Штепы. По их данным, он сгорел заживо в результате взрыва автомобиля.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Также недавно СБУ в Херсонской области разоблачила предателя, который помогал оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область колаборант
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции