У Херсонській області під удар ворога потрапила критична інфраструктура

Обстріли України

В ніч на 17 серпня російські окупанти атакували Україну. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Донецькій областях.

У регіонах працювала протиповітряна оборона. Зранку у Києві лунали вибухи, у мережі повідомляли про роботу ППО.

Нагадаємо, російські окупанти знищили у Херсонській області єдину в Україні "зелену школу". Будівля школи згоріла внаслідок російської атаки.

Крім того, під час гасіння пожежі окупанти вдруге відкрили вогонь. Під обстріл потрапили рятувальники.

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