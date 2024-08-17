В Херсонской области под удар врага попала критическая инфраструктура

Российские захватчики ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Кроме того, оккупанты обстреляли учебные заведения и дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Херсонской области. Россияне, в частности, атаковали и Херсон.
Войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры, учебные заведения, а также многоэтажку, 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, частные автомобили и автомобиль спасателей.
Из-за российских обстрелявших шесть человек получили ранения. Среди пострадавших ребенок.
В ночь на 17 августа российские оккупанты атаковали Украину. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Военные сообщали о движении "Шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черкасской и Донецкой областях.
В регионах работала противовоздушная оборона. Утром в Киеве раздавались взрывы, в сети сообщали о работе ПВО.
Напомним, российские оккупанты уничтожили в Херсонской области единственную в Украине "зеленую школу". Здание школы сгорело в результате российской атаки.
Кроме того, во время тушения пожара оккупанты повторно открыли огонь. Под обстрел попали спасатели.
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