В Херсонской области под удар врага попала критическая инфраструктура

Обстрелы Украины

В ночь на 17 августа российские оккупанты атаковали Украину. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Военные сообщали о движении "Шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черкасской и Донецкой областях.

В регионах работала противовоздушная оборона. Утром в Киеве раздавались взрывы, в сети сообщали о работе ПВО.

Напомним, российские оккупанты уничтожили в Херсонской области единственную в Украине "зеленую школу". Здание школы сгорело в результате российской атаки.

Кроме того, во время тушения пожара оккупанты повторно открыли огонь. Под обстрел попали спасатели.

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