В Херсонський області під обстріл потрапив автомобіль поліції, є загиблий

"Юрій Хижинський загинув на місці. Ще четверо його колег отримали численні осколкові травми, за життя одного із поліцейських нині борються лікарі", - пише пресслужба.

Зазначається, що 29 річний Юрій розпочав шлях правоохоронця ще у 20014 році. Вже через чотири роки чоловік захищав Україну від російської агресії на сході.

"Колеги назавжди запам’ятають його відповідальною людиною, щирим, доброзичливим, усміхненим та гідним правоохоронцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним Юрія Хижинського та глибоко сумуємо разом з ними. Світла пам'ять", - додає пресслужба.

Фото: Юрій Хижинський (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)