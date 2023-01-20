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В Херсонський області під обстріл потрапив автомобіль поліції, є загиблий

Фото: в Херсонський області під обстріл потрапив автомобіль поліції, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бериславському районі Херсонській області під обстріл потрапив автомобіль поліцейських спецпризначенців батальйону "Тавр". Є загиблий, ще четверо тяжко поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки поліції Миколаївської області.

"Юрій Хижинський загинув на місці. Ще четверо його колег отримали численні осколкові травми, за життя одного із поліцейських нині борються лікарі", - пише пресслужба.

Зазначається, що 29 річний Юрій розпочав шлях правоохоронця ще у 20014 році. Вже через чотири роки чоловік захищав Україну від російської агресії на сході.

"Колеги назавжди запам’ятають його відповідальною людиною, щирим, доброзичливим, усміхненим та гідним правоохоронцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним Юрія Хижинського та глибоко сумуємо разом з ними. Світла пам'ять", - додає пресслужба.

Фото: Юрій Хижинський (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області троє містян постраждали через вибухонебезпечні предмети.

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