В Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции, есть погибший

"Юрий Хижинский погиб на месте. Еще четверо его коллег получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских ныне борются врачи", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что 29-летний Юрий начал путь правоохранителя еще в 20014 году. Уже через четыре года мужчина защищал Украину от российской агрессии на востоке.

"Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, доброжелательным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Выражаем искренние соболезнования родным Юрия Хижинского и глубоко скорбим вместе с ними. Светлая память", - добавляет пресс-служба.

Фото: Юрий Хижинский (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)