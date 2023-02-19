ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області пенсіонеру відірвало руку при спробі розібрати снаряд

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 19 лютого 2023 21:02
У Херсонській області пенсіонеру відірвало руку при спробі розібрати снаряд Фото: у Херсонській області пенсіонеру відірвало руку при спробі розібрати снаряд (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Житель села Нововоскресенське Бериславського району потрапив до лікарні після того, як в його руках вибухнув нерозірваний снаряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.

Відомо, що 60-річний чоловік намагався самостійно розібрати боєприпас. Однак він здетонував у його руках та вибухнув.

"Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон", - сказано в повідомленні.

Чоловіка було госпіталізовано у важкому стані до найближчої лікарні. Він знаходиться у тяжкому стані, а лікарі борються за його життя.

У Херсонській ОВА нагадали місцевим жителям, що у регіоні ще залишається чимало нерозірваних снарядів. І хоча вибухотехніки щодня працюють над їх ліквідацією, обсяги мінувань колосальні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомий предмет вибухнув в руках дівчини-підлітка в одному з населених пунктів Одеської області.

Окрім цього, двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Вибух Вибух боєприпасів
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде