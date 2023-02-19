ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области пенсионеру оторвало руку при попытке разобрать снаряд

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 19 февраля 2023 21:02
В Херсонской области пенсионеру оторвало руку при попытке разобрать снаряд Фото: в Херсонской области пенсионеру оторвало руку при попытке разобрать снаряд (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Житель села Нововоскресенское Бериславского района попал в больницу после того, как в его руках разразился неразорванный снаряд.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

Известно, что 60-летний мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас. Однако он сдетонировал в его руках и взорвался.

"Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность, также он получил множественные осколочные ранения живота и бедер", - говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Он находится в тяжелом состоянии, а врачи борются за его жизнь.

В Херсонской ОВА напомнили местным жителям, что в регионе остается немало неразорванных снарядов. И хотя взрывотехники ежедневно работают над их ликвидацией, объемы минирований колоссальны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестный предмет взорвался в руках девушки-подростка в одном из населённых пунктов Одесской области.

Кроме этого, двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина взорвался на мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Взрыв Взрыв боеприпасов
NEWS
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет