В Херсонской области пенсионеру оторвало руку при попытке разобрать снаряд
Житель села Нововоскресенское Бериславского района попал в больницу после того, как в его руках разразился неразорванный снаряд.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
Известно, что 60-летний мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас. Однако он сдетонировал в его руках и взорвался.
"Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность, также он получил множественные осколочные ранения живота и бедер", - говорится в сообщении.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Он находится в тяжелом состоянии, а врачи борются за его жизнь.
В Херсонской ОВА напомнили местным жителям, что в регионе остается немало неразорванных снарядов. И хотя взрывотехники ежедневно работают над их ликвидацией, объемы минирований колоссальны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестный предмет взорвался в руках девушки-подростка в одном из населённых пунктов Одесской области.
Кроме этого, двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.
Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина взорвался на мине.
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