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У Херсонській області пастух підірвався на російській міні

Фото: в Херсонській області підірвався чоловік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Херсонській області чоловік наступив на російську боєприпас. Його доставили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Херсонської ОВА та обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 жовтня близько 16:40 поблизу села Брускинське місцевий мешканець випасав у полі худобу. Він наступив на залишений окупантами вибуховий предмет, ймовірно міну - "Лепесток".

За даними ОВА, постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики надають необхідну допомогу. 

"Нагадуємо мешканцям деокупованих територій, що мінна небезпека на Херсонщині залишається на високому рівні. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі", - наголосили в прокуратурі.

Мінна небезпека в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилась дуже велика кількість мін та вибухових предметів, які за собою залишили втікаючі російські окупанти.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

Раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

До того під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

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Херсонська областьВійна Росії проти України