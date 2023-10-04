У Херсонській області пастух підірвався на російській міні

За даними слідства, 4 жовтня близько 16:40 поблизу села Брускинське місцевий мешканець випасав у полі худобу. Він наступив на залишений окупантами вибуховий предмет, ймовірно міну - "Лепесток".

За даними ОВА, постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики надають необхідну допомогу.

"Нагадуємо мешканцям деокупованих територій, що мінна небезпека на Херсонщині залишається на високому рівні. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі", - наголосили в прокуратурі.

Мінна небезпека в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилась дуже велика кількість мін та вибухових предметів, які за собою залишили втікаючі російські окупанти.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

Раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

До того під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

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